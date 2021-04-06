رانيا الإمام مديرًا تنفيذيًا للمراكز والوحدات الاقتصادية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا الإمام، أستاذ طباعة المنسوجات بقسم التربية الفنية ووكيل كلية ‏التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث، مديرًا تنفيذيًا للمراكز والوحدات الاقتصادية بالجامعة لمدة عام.تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية بتقدير امتياز من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2006، لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2006.وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017، وفي عام 2018 تولت منصب مدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا.