«الصحة» تتفق مع «سينوفاك» لتصنيع لقاح كورونا في مصر

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.وكشفت هالة زايد عن أنه تم الاتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع اللقاح الخاص بها في مصر، بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" المصرية، وحتى الآن، تم الاستقرار على مصنعين لإنتاج اللقاح بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويا.