مصنعان لإنتاج لقاح كورونا في مصر بإنتاجية 60 مليون جرعة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وكذا موقف توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين.في سياق متصل، تطرقت وزيرة الصحة إلى موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس "كورونا" خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى 31 مارس الماضي، موضحة أنه خلال هذه الفترة تم تدبير 1.586.800 جرعة عبر شركات:"سينوفارم"، و"استرازينيكا".