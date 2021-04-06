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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إسقاط عضوية «هشام بليح» من مجلس نقابة المحامين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:04 م
هشام بليح
هشام بليح
محمد جعفر
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أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، منذ قليل، بيانًا أوضح خلاله أن عضوية هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، قد انتهت بقوة القانون منذ 13-9-2020، لبلوغه سن المعاش، ويعين التالي فى عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون فى عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ملف هشام لطفى محمد بليح، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، حيث تبين أنه بلغ سن الستين والإحالة للمعاش فى 12-9-2020، دون أن يرد للنقابة العامة ما يفيد أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته من عدمه.

وقال نقيب المحامين: تم إثبات أن هشام لطفى بليح قد بلغ سن المعاش في 12-9-2020، دون أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته، ولذلك تكون عضوية هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، قد انتهت بقوة القانون منذ 13-9-2020، ويعين التالي فى عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون فى عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدرات القانونية.

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