وكيل مديرية التموين بالإسكندرية يتفقد معارض «أهلا رمضان» (صور)

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معارض "أهلا رمضان" بالمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر جميع السلع التموينية والغذائية وسلع شهر رمضان المبارك بالكميات التى تغطى استهلاك المواطنين، وبالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية.وتتوافر بالمجمعات الاستهلاكية سلع الياميش والبلح والزبيب وقمر الدين والدقيق واليمن والزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الأساسية التى تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن وكيل وزارة التموين تفقد التجهيزات النهائية للمعرض الرئيسى لأهلا رمضان الذى سيتم افتتاحه خلال الساعات القليلة القادمة، والذى يعتبر أكبر وأضخم معرض للسلع الغذائية المشارك فيه شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.