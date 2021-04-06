«الصحة»: 928 ألفًا إجمالي المسجلين لتلقى لقاح كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.ونوّهت الوزيرة بأن إجمالي المُسجلين لتلقى لقاح فيروس كورونا بلغ 928 ألفا، لافتة إلى أنه تم افتتاح 40 مركزًا لتلقي اللقاح، وأنه بدأ التوسع تدريجيًا في إضافة مراكز جديدة للتطعيم نتيجة زيادة الإقبال، حيث زاد عدد هذه المراكز إلى 139 مركزًا ثم إلى 169 مركزًا، ومن المستهدف الوصول إلي 350 مركزًا خلال الفترة المقبلة.