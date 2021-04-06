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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 928 ألفًا إجمالي المسجلين لتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:43 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال الفترة الماضية، وكذا موقف توفير اللقاحات، وتطعيم المواطنين.

ونوّهت الوزيرة بأن إجمالي المُسجلين لتلقى لقاح فيروس كورونا بلغ 928 ألفا، لافتة إلى أنه تم افتتاح 40 مركزًا لتلقي اللقاح، وأنه بدأ التوسع تدريجيًا في إضافة مراكز جديدة للتطعيم نتيجة زيادة الإقبال، حيث زاد عدد هذه المراكز إلى 139 مركزًا ثم إلى 169 مركزًا، ومن المستهدف الوصول إلي 350 مركزًا خلال الفترة المقبلة.

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