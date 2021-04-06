السياحة والمصايف بالإسكندرية تناقش استعدادات استقبال موسم الصيف

عقدت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري الثالث بمقر الإدارة بحضور مسئولي قطاع السياحة وقطاع الآثار ورؤساء بعض الشعب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة بعض الأمور المشتركة وأهمها الاستعداد لاستقبال موسم صيف ٢٠٢١.يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضروره استمرار التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفه بالمحافظة بما يحقق تذليل الصعاب وتوحيد الجهود فيما بينها بهدف تطوير الأداء لتلك الجهات وتقديم أفضل خدمة لمواطني الاسكندريه وزوارها.كذلك تم التنسيق على استغلال الحدث الهام الذي شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية، والخاص بنقل المومياوات من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط في نشر الوعي الأثري والسياحى للمواطنين بعرض الأفلام التسجيلية التاريخيه الخاصة بمحافظه الإسكندرية بالمنشآت العامة والمراكز الترفيهية والمطاعم والكافيهات.كذلك اشتراك كافة الجهات في تنفيذ مسابقات الوعي السياحي والتي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.واتفق الحضور على توجيه رسالة شكر باسم قطاعات السياحه والاثار بمحافظة الإسكندرية إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيرى على هذا المستوى الراقي والمتميز الذي ظهرت به أحتفالية نقل المومياوات من متحف التحرير الي متحف القومي للحضاره بالفسطاط.