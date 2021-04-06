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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة تشهد توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في التنمية الزراعية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:11 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإستثمار والإنماء الزراعى والاتحاد العربى للأسمدة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التنمية الزراعية وصناعة الأسمدة وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 27 للملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للأسمدة والمقام بمدينة شرم الشيخ، حضر مراسم التوقيع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة، وقد وقع مذكرة التفاهم محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعى (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس ادارة الاتحاد العربى للأسمدة.

وقال محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى أن الهيئة تعمل على تنمية الموارد الزراعية فى الدول العربية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي العربى وزيادة التبادل التجارى فى المنتجات الزراعية بين الدول العربية.

ومن جانبه أشار المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية وتطوير تصنيع واستخدام الأسمدة بهدف تنمية الموارد الزراعية فى الدول العربية، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تضافر جهود الجانبين وتعزيز الروابط المشتركة فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات عرض ودراسة الفرص الإستثمارية المتعلقة بتصنيع الأسمدة فى الدول العربية وبصفة خاصة المشروعات المتعلقة بالأسمدة المتخصصة والمركبة وكذا مشاركة خبراء ومسئولى الجانبين فى الفعاليات المتعلقة بتصنيع واستخدام الأسمدة فى الدول العربية، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك لإنشاء مشروعات إستثمارية مشتركة فى قطاع الأسمدة، إلى جانب التعاون فى مجال تبادل الخبراء المحليين والأجانب فى مجال صناعة الأسمدة فضلًا عن الترويج للفرص الإستثمارية  المشتركة والتعاون فى مجال الإستشارات والإرشادات والتدريب  ، فضلًا عن تبادل الدعم الفنى الاستراتيجى والإستشارى فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى التعاون فى المشروعات الزراعية لترشيد إستهلاك الأسمدة ونشر التقنيات الحديثة فى هذا الصدد.

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