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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا تغرم «تيك توك» بسبب مقاطع فيديو حول احتجاجات غير مرخصة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:43 م
تيك توك
تيك توك
أ ش أ
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فرضت إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، غرامة 2.6 مليون روبل (حوالي 34 ألف دولار) على تطبيق "تيك توك"، بسبب الإخفاق غير المنتظم بحذف المعلومات غير القانونية، بما في ذلك الفعاليات غير المرخصة.

وذكر المكتب الصحفي التابع للمحكمة، وفقا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن قاضي المحكمة اعتبر تطبيق "تيك توك" مذنبًا بموجب الجزء الثاني من المادة 13.41 من القانون الروسي للجرائم الإدارية، وفرض عقوبة إدارية عليه قدرها 2.6 مليون روبل (نحو 34 ألف دولار).

كانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات والمعلومات "روسكومنادزور" قد حررت، خلال فبراير ومارس الماضيين، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.

وأعلنت الهيئة الروسية عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فكونتاكتي" و"أودنوكلاسنيكي" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

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