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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:13 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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سلمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، شهادات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية لـ٤٣ شابًا من ذوى الهمم، وذلك خلال لقائها بهم بمكتبة مصر العامة، بحضور العميد أركان حرب محمد مسلم مدير التجنيد والتعبئة بالمنصورة، والعميد أركان حرب وليد فرغلى مدير التجنيد والتعبئة بدمياط، والعميد ياسر كاظم مدير فرع التجنيد بالمنطقة.

وتقدمت "محافظ دمياط" بالتهنئة إلى الشباب من ذوى الهمم لحصولهم على شهادات الإعفاء، وذلك بعد انتهاء إجراءات اللجنة الطبية التى عقدتها الإدارة العامة للتعبئة والإحصاء بالقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، بمديرية التضامن الاجتماعي، للتخفيف عن كاهل الشباب مشقة وعناء السفر، مؤكدة دعم المحافظة المتواصل لذوى الهمم وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة أوجه الرعاية لمتحدى الإعاقة لكونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع وكيانا رئيسيا به.

وتوجهت "محافظ دمياط" بالشكر الجزيل إلى القوات المسلحة والقائمين على منطقة التعبئة والتجنيد لتعاونهم البناء مع المحافظة فى تنفيذ هذه الخطوات وتوفير جميع سبل الراحة للشباب من ذوى الهمم.

وعلى جانب آخر، أشاد العميد أركان حرب محمد مسلم، مدير التجنيد والتعبئة بالمنصورة، بجهود محافظ دمياط لدعم أبناء المحافظة من ذوى الهمم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة على الوجه الأكمل، حيث أهدى سيادتها درعًا تذكاريًا تقديرًا لهذه الجهود، كما أثنى على جهود ما يقدمونه لأبنائهم من ذوى الهمم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وعقب تسليم الشهادات، استمعت "المحافظ" لعدد من المطالب التى تقدم بها أسر متحدى الإعاقة، حيث أكدت أنه سيتم دراستها والعمل على حلها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

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