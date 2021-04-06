2593 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2593 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، بفيروس "كورونا"، فضلا عن 1455 حالة تعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الكيلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 203 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضًا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 109 آلاف و894 مواطنا، بينهم 11 ألفا و432 مواطنا، تلقوا الجرعتين من اللقاح.