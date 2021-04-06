رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:59 م
المنظمة العالمية
المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
سارة سعودى
طباعة
كرَّمت المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية تابعة لمبادرة "الملائكة" التي تتبناها شركة بوهرنجر إنجلهايم لتدريب الأطقم الطبية على التعامل الفوري والسليم مع السكتة الدماغية.

وحصلت على الجائزة الماسية مستشفى جامعة طنطا ومثلتها في المؤتمر الدكتورة عزة عباس أستاذ المخ والأعصاب بجامعة طنط وعضو شعبة السكتة الدماغية.

وحصل مستشفى جامعة قناة السويس على الجائزة البلاتنية ونقلتها دكتورة مروة عرابي مدير وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس ورئيس مستشفى جامعة قناة السويس.

وحصل مستشفى جامعة أسيوط قسم الأعصاب على الجائزة الذهبية، ومثلها دكتور محمد عبدالرحمن أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة أسيوط، وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

وأكد الأطباء المكرمون والحاصلون على الجوائز خلال المؤتمر الصحفي على أهمية دور وحدات السكتات الدماغية داخل المستشفيات التي يعملون بها والخدمات الطبية التي يتم بها تقديمها من خلال الأطقم الطبية والإمكانيات التي يتم توفيرها.

قالت الدكتورة عزة عباس أستاذ المخ والأعصاب بجامعة طنطا وعضو شعبة السكتة الدماغية وممثلة مستشفى جامعة طنطا التي حصلت على الجائزة الماسية خلال تكريم المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية تابعة لمبادرة "الملائكة" التي تتبناها شركة بوهرنجر إنجلهايم لتدريب الأطقم الطبية على التعامل الفوري والسليم مع السكتة الدماغية، إن جامعة طنطا لديها فريق عمل متكامل من المدرسين والمساعدين وفريق القسطرة الذين يقدمون خدمة عالية الجودة على مدار 24 ساعة وحدة السكتة الدماغية ويوجد بها أكثر من 60 سريرًا.

وأشارت إلى أن في بعض الأحيان تم حقن المريض ولتوفير العلاج له خلال 21 دقيقة، وهو أقل من المدة الزمنية التي تم تحديدها حسب المعايير الدولية ما يعد إنجازًا كبيرًا داخل الوحدة، لافتة إلى أنه يتم حقن أكثر من حالتين في نفس الوقت.

ولفتت إلى أن هناك غرفة لفرز المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة بالفيروس لا تمنع الحقن للعلاج من السكتة الدماغية، ولفتت إلى أن وحدة السكتة الدماغية تستقبل ما يقرب من 150 حالة شهريًا، كما أن خطة للربط مستشفيات ومراكز مستشفيات وزارة الصحة بالجامعة للتعامل مع السكتات الدماغية وتدريبهم.

ومن جانبه قال دكتور محمد عبدالرحمن أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة أسيوط وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب بمستشفى جامعة أسيوط قسم الأعصاب حاصلة على الجائزة الذهبية، أن الجامعة تعمل على تطوير الوحدة أولًا بأول وجامعة أسيوط تعد من الجامعات الرائدات في مجال الطب، لافتًا إلى أن الوحدة تي من 250 أو 300 مريض بالسكتة الدماغية الحادة شهريًا.

وأوضح أن هناك مسارات معينة داخل مستشفى الجامعة لسهولة وصول المريض، كما أن هناك وحدة قسطرة مخية جديدة، مشيرًا إلى أن وحدة السكتة الدماغية بجامعة أسيوط هي التي تشرف على وحدات الجامعات ووحدات وزارة الصحة لحقن مذيبات الجلطات للمرضى.

وفي ذات السياق قالت دكتورة مروة عرابي مدير وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس ورئيس مستشفى جامعة قناة السويس التي حاصلت على الجائزة البلاتنية، أن الوحدة تخدم 5 محافظات الهدف وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والتثقيف الصحي من خلال الوسائل الإعلامية لتوعية المرضى بأنهم يلحقوا السكتة الدماغية قبل أن يمضي الوقت المحدد الذي يتم فيه علاج المرضى.

وأوضحت أن هناك فريق مدرب من أطباء الطوارئ والتحاليل يقوموا بإجراء التحاليل بسرعة، كما أنه يوجد وحدة عناية مركزة ووحدة علاج طبيعي متطورة، كما أن الجامعة بصدد تطوير وتكبير الوحدة حتى 4 مرات، لافتة إلى أنه يتم استقبال من 150 إلى 200 حالة يوميًا، مؤكدة أن متوسط علاج المريض المصاب بالسكتة الدماغية إذا وصل في الوقت المحدد تصل إلى 30 دقيقة.
المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية
المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية
المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية
المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

المخرج خالد يوسف يطرح فكرة لإنقاذ مسلسل الملك

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

علاء الدين أيوب يفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال البحوث

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»