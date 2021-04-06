كرَّمت المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية تابعة لمبادرة "الملائكة" التي تتبناها شركة بوهرنجر إنجلهايم لتدريب الأطقم الطبية على التعامل الفوري والسليم مع السكتة الدماغية.وحصلت على الجائزة الماسية مستشفى جامعة طنطا ومثلتها في المؤتمر الدكتورة عزة عباس أستاذ المخ والأعصاب بجامعة طنط وعضو شعبة السكتة الدماغية.وحصل مستشفى جامعة قناة السويس على الجائزة البلاتنية ونقلتها دكتورة مروة عرابي مدير وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس ورئيس مستشفى جامعة قناة السويس.وحصل مستشفى جامعة أسيوط قسم الأعصاب على الجائزة الذهبية، ومثلها دكتور محمد عبدالرحمن أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة أسيوط، وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.وأكد الأطباء المكرمون والحاصلون على الجوائز خلال المؤتمر الصحفي على أهمية دور وحدات السكتات الدماغية داخل المستشفيات التي يعملون بها والخدمات الطبية التي يتم بها تقديمها من خلال الأطقم الطبية والإمكانيات التي يتم توفيرها.قالت الدكتورة عزة عباس أستاذ المخ والأعصاب بجامعة طنطا وعضو شعبة السكتة الدماغية وممثلة مستشفى جامعة طنطا التي حصلت على الجائزة الماسية خلال تكريم المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تكرم 8 مراكز طبية مصرية تابعة لمبادرة "الملائكة" التي تتبناها شركة بوهرنجر إنجلهايم لتدريب الأطقم الطبية على التعامل الفوري والسليم مع السكتة الدماغية، إن جامعة طنطا لديها فريق عمل متكامل من المدرسين والمساعدين وفريق القسطرة الذين يقدمون خدمة عالية الجودة على مدار 24 ساعة وحدة السكتة الدماغية ويوجد بها أكثر من 60 سريرًا.وأشارت إلى أن في بعض الأحيان تم حقن المريض ولتوفير العلاج له خلال 21 دقيقة، وهو أقل من المدة الزمنية التي تم تحديدها حسب المعايير الدولية ما يعد إنجازًا كبيرًا داخل الوحدة، لافتة إلى أنه يتم حقن أكثر من حالتين في نفس الوقت.ولفتت إلى أن هناك غرفة لفرز المرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة بالفيروس لا تمنع الحقن للعلاج من السكتة الدماغية، ولفتت إلى أن وحدة السكتة الدماغية تستقبل ما يقرب من 150 حالة شهريًا، كما أن خطة للربط مستشفيات ومراكز مستشفيات وزارة الصحة بالجامعة للتعامل مع السكتات الدماغية وتدريبهم.ومن جانبه قال دكتور محمد عبدالرحمن أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة أسيوط وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب بمستشفى جامعة أسيوط قسم الأعصاب حاصلة على الجائزة الذهبية، أن الجامعة تعمل على تطوير الوحدة أولًا بأول وجامعة أسيوط تعد من الجامعات الرائدات في مجال الطب، لافتًا إلى أن الوحدة تي من 250 أو 300 مريض بالسكتة الدماغية الحادة شهريًا.وأوضح أن هناك مسارات معينة داخل مستشفى الجامعة لسهولة وصول المريض، كما أن هناك وحدة قسطرة مخية جديدة، مشيرًا إلى أن وحدة السكتة الدماغية بجامعة أسيوط هي التي تشرف على وحدات الجامعات ووحدات وزارة الصحة لحقن مذيبات الجلطات للمرضى.وفي ذات السياق قالت دكتورة مروة عرابي مدير وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس ورئيس مستشفى جامعة قناة السويس التي حاصلت على الجائزة البلاتنية، أن الوحدة تخدم 5 محافظات الهدف وتهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والتثقيف الصحي من خلال الوسائل الإعلامية لتوعية المرضى بأنهم يلحقوا السكتة الدماغية قبل أن يمضي الوقت المحدد الذي يتم فيه علاج المرضى.وأوضحت أن هناك فريق مدرب من أطباء الطوارئ والتحاليل يقوموا بإجراء التحاليل بسرعة، كما أنه يوجد وحدة عناية مركزة ووحدة علاج طبيعي متطورة، كما أن الجامعة بصدد تطوير وتكبير الوحدة حتى 4 مرات، لافتة إلى أنه يتم استقبال من 150 إلى 200 حالة يوميًا، مؤكدة أن متوسط علاج المريض المصاب بالسكتة الدماغية إذا وصل في الوقت المحدد تصل إلى 30 دقيقة.