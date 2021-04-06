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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بفرنسا يبحث تعزيز «التعاون الاقتصادى» فى دعم جهود التنمية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
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بحث سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف، مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، سُبل تعزيز دور المنظمة في دعم الجهود التنموية بمصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول الاستفادة من خبرات وتقارير المنظمة في العديد من المجالات، لا سيما مجال تطوير الإدارة العامة، مع اقتراب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تطرق اللقاء إلى البرنامج القُطري الخاص بمصر والجاري وضعه بين الجانبين، حيث أكد السفير علاء يوسف أن مصر تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة لكونه يُسهم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جهته، أكد السكرتير العام التزام المنظمة بتسريع كل الإجراءات الخاصة بالبرنامج حتى يتسنى إطلاقه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج والأنشطة القائمة بين مصر والمنظمة، أبرزها برنامج سيجما SIGMA القائم بين المُنظمة ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تطوير الإدارة العامة، وبرنامج الاستثمار المستدام في مجال البنية التحتية، خاصة في مرحلة التعافي ما بعد جائحة كورونا، فضلًا عن جهود سكرتارية المنظمة في إطلاق التقرير الخاص بالتحول الإنتاجي والتصديري بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وطرح السفير علاء يوسف إمكانات التعاون في مجال تمكين الشباب باعتباره من المجالات التي تتفق مع الأولويات التنموية المصرية وتوليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، مدللًا على ذلك بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة.

وأثنى السكرتير العام على هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن المنظمة تهتم بالفعل بمثل هذه المبادرات البناءة، وأنه سيوجه ببحث آليات التعاون مع مصر في هذا الشأن.

كما أثنى على الدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في مبادرة المُنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها، مثمنًا مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الوزاري للمبادرة، فضلًا عن دورها كرئيس مُشارك لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة.

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