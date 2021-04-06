مصر تسجل أكبر عدد وفيات على الإطلاق فى 2020

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن أعداد الوفيات سجلت أكبر ارتفاع على الإطلاق بواقع 645 ألف حالة وفاة عام 2020 مقابل 571 ألف حالة وفاة عام 2019، بزيادة 74 ألف حالة وفاة خلال عام كورونا.وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 101.635 ألف حالة وفاة خلال عام 2020، الجيزة 58.340 ألف حالة، الإسكندرية 45.876 ألف حالة، الدقهلية 44.133 ألف حالة.