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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة الفيوم: المحاضرة 3 لبرنامج التوعية الأسرية تناقش مكافحة التطرف

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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شهد أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المحاضرة الثالثة ببرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف، بحضور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ووائل طوبار مسؤول التواصل الطلابي بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والعاملين بها، انعقدت المحاضرة برئاسة الشيخ حازم شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، وحاضر خلالها محمد فراج طه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، والشيخ محمد مكي الباحث بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وذلك صباح اليوم الثلاثاء.

صرح أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تشهد تطورًا كبيرًا على كافة المستويات والتصنيفات العلمية، على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكدًا حرصه في المقام الأول على مصلحة الطالب، وتثقيفه، وبناء شخصيته، وإعداده ليكون عضوا فاعلا في المجتمع.

كما أشاد بالمستوى المتميز لطلاب الجامعة على كل المستويات العلمية والرياضية والفنية، حيث يحقق طلاب الجامعة مراكز متقدمة دائما، موجها الطلاب بضرورة الحرص على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، حيث يحاضر فيه أساتذة متخصصون في المجالات الفقهية والشرعية.

جاء حديث محمد فراج طه حول قواعد تكوين الأسرة بطريقة صحيحة، من خلال اختيار الزوج صاحب الخلق، مناشدًا أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم وبناتهم ورعايتهم على نحو جيد.

كما تناول الحديث عن فترة الخطبة، وأوضح أن الزواج هو أحب العلاقات التي دعا إليها الإسلام، حيث يتم من خلاله إنشاء أسرة مسلمه صالحة.

فيما تطرق الشيخ محمد مكي إلى الحديث عن كيفية مواجهه التطرف من خلال نشر الوعي والأفكار السلمية المعتدلة، والقضاء علي الفقر والجهل، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل الأطفال والنساء من خلال تجنيدهم ة، وهذا ما يخالف نصوص الإسلام الذي دعا للحفاظ على الأطفال وتكريم النساء.

وتحدث عن دور الأزهر الشريف في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال إعداد برامج ثقافية متنوعة تصدر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حيث يتناول نشر مفاهيم الإسلام الوسطية المعتدلة بأكثر من ١٣ لغة.

وعقب انتهاء المحاضرة قام الشيوخ بالرد على كافة تساؤولات الطلاب، والتي دارت حول موضوعات حياتية مختلفة.

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