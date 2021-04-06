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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جنايات الإسكندرية» تُحيل قضية «شحنة المخدرات» للاستئناف

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت الدائرة 32 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، إحالة القضية رقم 3335 لسنة 2019 جنايات قسم مينا الإسكندرية، إلى رئيس محكمة الاستئناف لإعادة توزيعها إلى دائرة أخرى، والمتهم فيها 17 متهما بجلب 6 أطنان حشيش؛ لاستشعار الحرج.

صدر القرار بعضوية كل من المستشارين محمد رفعت أحمد، وشريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي.

ترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد يحمل كميات من مخدر الحشيش من خارج البلاد.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام 17 متهما بتكوين تشكيل عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط، مستخدمين مركب صيد، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع القوات البحرية تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنه عدد مائتين وستين جوالا تزن 6 أطنان حشيش.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على المركب والمضبوطات، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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