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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:06 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، استهله بالإعراب عن تقديم الحكومة أخلص التهاني القلبية للشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة ونحن في أفضل حالٍ.

وتحدث رئيس الوزراء عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، والتي تستهدف الدولة من وراء إنشائها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في المنطقة من ناحية، وامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، مما يتيح للمواطنين الحصول على دواء بمستوى عالٍ من الجودة ويمتاز بالفاعلية.

وتناول «مدبولي» تسليمه لمفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، مؤكدًا أن هذه المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لأنها تتيح حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن خالص الشكر والامتنان لكل الوزراء الذين يبذلون جهودًا مضنية فى مختلف القطاعات في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة.

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