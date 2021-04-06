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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي»: تأمين احتياجات المواطنين من السلع خلال رمضان بأسعار ملائمة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:40 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، استهله بالإعراب عن تقديم الحكومة أخلص التهاني القلبية للشعب المصريّ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة ونحن في أفضل حال.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين حاجة المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة، ولا سيما مع قدوم هذا الشهر الفضيل، مع مراعاة التنسيق مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والمحافظين، فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلًا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم، مع إجراء التخفيضات الملائمة على تلك السلع، في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شدّد، خلال اجتماع المحافظين أمس، على ضرورة التطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن خالص الشكر والامتنان لكل الوزراء الذين يبذلون جهودًا مضنية فى مختلف القطاعات في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة.

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