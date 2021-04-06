البورصة تغلق على تباين.. ورأس المال السوقى يربح 2.4 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار الضغوط البيعية للمتعاملين الأجانب وبعض من المصريين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 637.895 مليار جنيه.ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12631 نقطة، ونزل مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3945 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2750 نقطة.