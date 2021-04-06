محافظ القاهرة يكرم العاملين في مسار المومياوات الملكية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن النجاح الباهر الذى حققه حفل موكب المومياوات كان نتاج جهد كبير بذلته كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح الفريق وبذل قصارى جهده ليخرج هذا العمل الوطنى فى هذه الصورة التى أبهرت العالم.وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة وأبنائها يشعرون بالفخر لإقامة هذا الحدث على أرض القاهرة، موجهًا التحية لكل من ساهم فى نجاح الموكب.جاء ذك خلال تكريم محافظ القاهرة عدد من المشاركين فى رفع كفاءة مسار المومياوات وتقديم الدعم اللوجستى للقائمين على الحفل من المحافظة.وشمل التكريم اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، واللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، ومحمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة.كما تم تكريم العميد ماجد فوزي المشرف العام على أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية، والعميد خالد درويش المشرف العام على أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية، وكريم عادل محمد المتابعة الميدانية في المنطقة الجنوبية، والمهندسة عايدة كمال مدير قطاع جنوب للتجميل، والمهندس مصطفى إمام رئيس الإدارة المركزية للإنارة والمهندسة منى صبري رئيس الإدارة المركزية للتجميل والتشجير، والمهندس علاء أبوطالب رئيس قطاع جنوب للنظافة والتجميل، محمد بيومي بالورش الإنتاجية، وحسن عبدالمنعم مدير إدارة الإعلانات بمحافظة القاهرة، والمهندس ممدوح اليماني رئيس الإدارة المركزية للنظافة.كما وجه محافظ القاهرة تحية كبيرة للجهد الكبير الذى قام به العاملون والعاملات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الذين شاركوا فى ظهور مسار المومياوات بهذا الشكل المشرف، مشيرًا إلى أنه كان يلحظ لديهم حماسًا كبيرًا عند المرور عليهم فى مواقع العمل، مؤكدًا أنهم من الجنود المجهولين الذين يستحقون كل احترام وتقدير.