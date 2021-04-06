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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي: منظومة التعليم الناجح أساس التقدم والحضارة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:52 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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  وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور أشرف غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة اليوم بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص وتوفير البيئة التعليمية الآمنة للمرأة والفتاة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشناوي نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميدات جامعة الجلالة  الدكتورة سلمى دوارة عميدة كلية الطب والدكتورة سامية العزب عميدة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية والدكتورة يونا الشناوي وكيلة كلية طب الأسنان والدكتورة جيهان غنيمي عميدة كلية التمريض وعدد من واعضاء هيئة التدريس  والطلبة والطالبات.

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لوجودها داخل هذا الصرح التعليمى والعلمى الهام  فى قلب مدينة الجلالة التى تعد واحدة من أهم المشاريع القومية بسمات ومقومات عالمية، مؤكدة على أن منظومة التعليم الناجح أساس التقدم والحضارة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالقيادات النسائية التى تتصدر المشهد داخل جامعة الجلالة  متمنية وصول عدد أكبر من السيدات لمنصب رؤساء الجامعات والوصول الى مركز إتخاذ القرار دون تمييز، مثمنة جهود الجامعة على إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بعد فترة قصيرة من افتتاحها ليعكس انتهاج القائمين عليها ذات النهج الذى تتبعه الدولة المصرية فى دعم واحترام وتمكين المرأة المصرية  وادراك القائمين عليها لقيم تمكين المرأة واحترامها والايمان بأهمية دورها وكيانها ويؤكد ايضًا عزم الجامعة توفير البيئة التعليمية الآمنة للمرأة والفتاة .

وأشارت إلى تحقيق مصر تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمى والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، حيث اشتمل دستور 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

أعرب الدكتور أشرف غالب عن بالغ سعادته وفخره بوجود الدكتورة مايا مرسي بجامعة الجلالة  لإفتتاح وحدة تكافؤ الفرص متطلعا إلى العمل داخل الوحدة بشكل مستمر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،مشيرا إلى ان القيادات النسائية داخل جامعة الجلالة يتصدرن المشهد من خلال عمادة الكليات وتواجد مستمر داخل مراكز إتخاذ القرار.

استعرض الدكتور أشرف غالب الخدمات المقدمة داخل جامعة الجلالة مشيرا الى وجود ١٤ كلية و٦٦ برنامج ومستشفى جامعي تعليمي بالاضافة الى أكاديمية للعلوم ودراسات عليا.
هذا وقد تفقدت الدكتورة مايا مرسي والدكتور أشرف غالب أروقة جامعة الجلالة يصحبها عميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

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