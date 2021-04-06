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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى» يشكر الوزراء وجميع المشاركين بنجاح «موكب المومياوات»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، استهله بالإعراب عن تقديم الحكومة أخلص التهاني القلبية للشعب المصريّ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة ونحن في أفضل حال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحدث الأعظم، الذي أبهر العالم أجمع، والمتمثل في الاحتفالية الكبرى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة، متوجهًا بالشكر والتقدير لزملائه الوزراء وكل الأجهزة والجهات والأشخاص الذين أسهموا جميعًا في هذا الحدث العالميّ، الذي أثبت لكل دول العالم مستوى التقدم والتطور الذي أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة، كما أنه أكد أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفاليات العالمية بصورة مبهرة، لكن هذا النجاح مع ذلك ألقى بمسئولية كبيرة على عاتق الحكومة، تتحدد في ضرورة مراعاة ألا يقل مستوى الأحداث التي ستشهدها الدولة المصرية مستقبلًا عن هذا الإبهار والدقة، ولا سيما افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات القومية.


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