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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع رئيس جهاز تعمير الصعيد موقف مشروعات «حياة كريمة»

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه، المهندس محمد فوزي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والعميد مهندس أحمد عبد الفتاح رئيس جهاز تعمير بني سويف.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "والتي حصلت فيها محافظة بني سويف على 66 قرية بمركزي ببا وناصر

وأوضح مسؤولو الجهاز أنه تم اعتماد نموذج المجمع الخدمي الموحد الذي سيتم تعميمه على الوحدات المحلية القروية والذي يتضمن إنشاء ( مركز تكنولوجي،مقر للإدارة المحلية،سجل مدني،مكتب تموين،وحدة تضامن اجتماعي)، وأنه تمت معاينة المواقع وأماكن المجمعات الخدمية وكباري الري والصرف وجاري تنفيذ أعمال الجسات في عدد من مواقع المشروعات، وذلك بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمشروعات الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مع الجهات المعنية المنفذة.

فيما يجري حاليًا إسناد المشروعات الخدمية بعد مراجعتها تمهيدًا للبدء في تنفيذها في حين يتم التنسيق مع شركات المرافق المختصة من الغاز الطبيعي والاتصالات لدراسة إمكانية توصيل خدمة الغاز الطبيعي والتليفونات للقرى المدرجة في المبادرة

وأكد المحافظ أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن،مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وناقش المحافظ مع الدكتور عاصم سلامة الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة بالمركزين " ببا وناصر" حيث تم استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل،وجار استكمال تبطين ترعة فرع 2،،بالإضافة إلى أنه جاري تطوير مكتبي البريد بدنديل وكوم أبو خلاد،بينما تم تسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بطنسا الملق،في حين تواصلت أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ،في الوقت الذي تم فيه الرفع المساحي لمجمع الخدمات داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام،وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير،فيما يتواصل العمل بملحق مدرسة المجمعة 1ببني عدي،وذلك بالتوازي مع العمل في مشروع صرف صحي أشمنت

وفي مركز ببا يجرى حاليا استكمال أعمال الرفع المساحي بشوارع قرى:(كوم الصعايدة،طرشوب، على كيلاني) لتنفيذ مشروع الصرف الصحي،فيما يتم حاليا استكمال أعمال أساسات المدرسة التجريبية بقرية قمبش،بالتزامن مع استمرار حفر الأساس والتربة الزلطية للمدرسة الابتدائية بنزلة الزاوية،وذلك بالتوازي مع استكمال أعمال الرفع المساحي بشوارع القرية للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي،في حين تم استكمال أعمال معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحي بقرية طنسا بني مالو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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