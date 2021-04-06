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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفعت عليه دعوى خلع فهاجمها بسلاح أبيض دخل محكمة الأسرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنشية في الإسكندرية، حبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته داخل القاعة رقم 7 خاص بالطابق الخامس بمحكمة الأسرة دائرة الجمرك، أثناء نظر قضية المدعية عليه أثناء نظر الجلسة داخل القاعة، وسؤال المجني عليها وشهود العيان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة صرف الزوجة من سراي النيابة بعد سماع أقوالها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من ضباط مباحث محكمة الإسكندرية، بقيام المتهم "أحمد.ع.أ"، بالاعتداء على زوجته "هبه.م.ف"، بسلاح أبيض "كتر" داخل سرايا المحكمة وإصابتها بجروح بالغة.

انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن زوج اقدم على الاعتداء على زوجته بواسطه سلاح أبيض داخل المحكمة لوجود خلافات زوجية بينهما وقيام المجني عليها برفع قضية خلع والتي حددت أول جلسه لها للاطلاع فقام المتهم بافتعال مشكلة معها وقام بالتعدي عليها، ما أدى إلى إصابتها في اليد والظهر.

تم إلقاء القبض علي المتهم وتسليمه إلى قسم شرطة المنشية وتحرر المحضر رقم 5796 لسنة 2021 جنح المنشية، واخطرت النيابة التحقيقات.

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