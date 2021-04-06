«فايدمان»: متوقع انخفاض النمو فى ألمانيا هذا العام

قال ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح ألا يحقق اقتصاد البلاد توقعات النمو للعام الحالي، إذ تضغط القيود المرتبطة بالجائحة على نمو الاقتصاد، ولكن التعافي في العام المقبل سيكون أسرع مما كان يُعتقد من قبل.وتكافح ألمانيا موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا وتجري مناقشات لفرض قيود لفترة أطول وربما أكثر صرامة، ما يربك توقعات البنك المركزي التي استندت لإعادة فتح الاقتصاد بوتيرة أسرع.وقال فايدمان لـرويترز في رد مكتوب على أسئلة "إجراءات احتواء (الجائحة) في الأشهر القليلة الماضية كانت أكثر صرامة ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل القريب، قلص ذلك احتمال تحقيق معدل نمو ثلاثة بالمائة هذا العام كما توقعنا في ديسمبر.