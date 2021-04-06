غلق وتشميع 25 منشأة طبية خاصة فى بنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحرب قيادة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 منشأة طبية ما بين عيادات خاصة ومراكز تحاليل وأشعة ومعامل طبية، وذلك لوجود مخالفات تمثلت في عدم الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ومخالفات لسياسة مكافحة العدوى وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدر، وشارك في الحملة الدكتور رجب فتح الباب، الدكتور عبدالله على.