واشنطن: إصرار إيران على رفع العقوبات يعكس عدم جديتها في العودة للاتفاق

أعلن المبعوث الأمريكي، روبرت مالي، أن إصرار إيران على رفع العقوبات يعكس عدم جديتها في العودة للاتفاق، وفقًا لقناة "العربية" الاخبارية.المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس يقول إنه سيتم في فيينا بحث مسألة التخصيب النووي لإيران وضرورة التزامها بالاتفاق النووي ومسألة العقوبات، مشيرًا إلى أن واشنطن منفتحة جدًا على الحوار المباشر مع إيران.