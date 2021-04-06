إيقاف أعمال بناء مخالفة وتحريز عدد من الشيش بمقهى في دمشير بالمنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بقرية الحملة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير كما قامت بالتحفظ علي عدد من الشيشة والأكواب الزجاجية بأحد المقاهي بالقرية وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد عماد محمود رئيس قرية دمشير إيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص مخالفة لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بقرية الجملة التابعة للوحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وفى سياق مستمر ومتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، تم تحريز عدد من الشيش والاكواب الزجاجية بأحد المقاهى بعزبة طراف بدمشير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة.وأكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعات المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال التنظيم ووقف أى عمل مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم وقوة وعدم السماح لاحد بمخالفة القانون، ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.