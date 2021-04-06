ليبيا وإيطاليا تؤكدان سعيهما للتعاون في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبه، أن بلاده وإيطاليا تسعيان للتعاون في ملف الهجرة ومكافحة الجريمة والاتجار بالبشر وإيجاد الطرق السلمية لحلها.وأشاد الدبيبة -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء بطربلس، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- بالتعاون الليبي الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاستثمارات الليبية في إيطاليا.وأعرب عن تقديره للزيارة الخاصة لرئيس الوزراء الإيطالي لليبيا، بعد توليه منصبه، قائلا "نقدر الدعم الإيطالي لاستقرار ليبيا والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".