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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يؤجل جلسة خاصة للرد على الجنائية الدولية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:04 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأجيل الجلسة الحكومية الخاصة، التي كان مقرر عقدها، اليوم الثلاثاء، لبحث الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيقا في تهم جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن سبب التأجيل هو وجود اجتماع لحزب الليكود، وإلقاء نتنياهو ببيان إلى وسائل الإعلام، مساء اليوم، حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد الجلسة الحكومية، غدًا الأربعاء، نظرًا لأنه أخر موعد للرد هو الجمعة المقبلة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأعلن رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، اليوم، تفويض نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد أن حصل على أكبر عدد من التوصيات من الأحزاب.

وحصل نتنياهو على 52 صوتًا، مقابل 45 صوتًا لمنافسه يائير لابيد رئيس حزب «يش عتيد» وزعيم المعارضة الإسرائيلية.

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