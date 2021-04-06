تونس: 98 ألفًًًا و57 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن أن 98 ألفًا و57 شخصًا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الرابع والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الإثنين بلغ 9 آلاف و514 شخصًا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة (إيفاكس) التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 916 ألفًا و229 شخصًا.وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة (إيفاكس).