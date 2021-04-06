غدا.. زراعة 120 شجرة نخيل مثمر بجامعة سوهاج الجديدة

تنظم غدًا جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية تنمية وحماية البيئة بالمحافظة، ومقرها كلية العلوم، احتفالية زراعة ١٢٠ شجرة نخيل (سيوي- بارجي)، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص مساحة ٤٨٠٠م٢ لزراعة بستان نخيل مثمر، وذلك علي جانبي البوابة الرئيسية للجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة توفر كل ما يلزم من آليات رعاية هذه الأشجار بعد زراعتها، وسيتاح إنتاجها للجميع والباقى سيتم بيعه، والربح سيتم توريده إلى صندوق التكافل الاجتماعي لرعاية الطلاب، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين الطرفين.