جامعة الأزهر تشكر وزيرة التخطيط لدعمها منظومة التحول الرقمي

وجهت لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومؤمن متولي وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، وجميع عمداء كليات الطب الست بجامعة الأزهر، ومديري المستشفيات الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط، خالص الشكر والتقدير لوزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم الوزارة للجامعة بوجه عام، وقطاع المستشفيات الجامعية بوجه خاص، في سبيل التحول الرقمي، وقطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة.وفي البداية رحب رئيس الجامعة بانضمام الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الجديد إلى لجنة قطاع الطب، خاصة وأنه ينتمي لهذا القطاع، فهو أستاذ بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، قبل أن يكون نائبًا لرئيس الجامعة.وقدم «المحرصاوي» التهنئة باعتماد اللائحة الموحدة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، ووجه بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة لربط قطاعات الجامعة المختلفة بشبكة واحدة لمنع التوريق خلال المرحلة القادمة، في ضوء توجه الدولة برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي.وأعلن رئيس الجامعة عن أن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، يعد من القطاعات المهمة والحيوية، التي تؤدي دورًا مجتمعيًا مهمًا، من حيث تقديم الخدمات الطبية لملايين المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بالمجان، لافتًا إلى أن ذلك تجلى واضحًا مع بداية جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مارس 2020، مشيرًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا في طليعة صفوف الجيش الأبيض يتصدون ببسالة لهذا الفيروس اللعين بجميع مستشفيات العزل في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن العديد من أطباء جامعة الأزهر جاد بحياته في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين بمستشفيات العزل منذ اندلاع الجائحة وحتى اليوم.الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، من جانبه وجه الشكر والتقدير لقيادات قطاع الطب بجامعة الأزهر، عمداء الكليات، ومديري المستشفيات، ولجميع الطواقم الطبية التي أبلت بلاءً حسنًا وما زالت في ظل جائحة كورونا.ووجه المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر الشكر والتقدير لرجال وزارة التخطيط الذين يتفانون في دعم ومساعدة جامعة الأزهر، وهم الأستاذ إسماعيل يوسف إسماعيل رئيس قطاع التعليم والتدريب بوزارة التخطيط، وللأستاذ بدر عثمان على المدير العام بوزارة التخطيط والذي يتفاني في تقديم كل سبل الدعم للجامعة وقطاع المستشفيات الجامعية بالقاهرة وأسيوط ودمياط.