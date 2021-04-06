رغم التحديات.. «الحفر المصرية» تنجح في زيادة حصتها السوقية إلى 80%

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية؛ لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.وأكد الوزير خلال الاجتماع، على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لتواكب خطة الوزارة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البحرية أو البرية فى ضوء الاتفاقيات البترولية الجديدة التي تم ابرامها مؤخرًا مع عدد من شركات البترول العالمية، مشيرًا إلى أن سوق البترول العالمى بدأ في التعافى وعودة برامج الحفر تدريجيًا مرة أخرى بعد عام من التحديات وانخفاض أسعار البترول العالمية وتوقف معظم الحفارات على مستوى العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأوضح أن شركة الحفر المصرية التى تم تمصيرها وأصبحت مملوكة بالكامل للدولة وتمتلك خبرات متراكمة تُعد ذراع قطاع البترول فى أنشطة الحفر وصيانة الآبار داخل وخارج مصر، مطالبًا بالعمل باستمرار على زيادة حصتها السوقية فى مجال الحفر في الداخل والخارج.وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أجهزة الحفر للحفاظ على سلامة العاملين واستمرار التشغيل الأمن وفق الاشتراطات والمعايير العالمية، واستمرار برامج التدريب لرفع كفاءة الكوادر العاملة على تلك الأجهزة.واستعرض المهندس أسامة كامل رئيس الشركة، مؤشرات نتائج الأعمال خلال عام 2020 موضحًا امتلاكها 69 جهازًا تعمل فى مجال الحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية (59 داخل مصر و10 فى السعودية) كما تدير جهازين بحريين لصالح شركة إيجاس ومنصة بحرية لصالح هيئة البترول، لافتًا إلى أنها استطاعت رغم التحديات التي واجهتها خلال العام زيادة حصتها السوقية إلى 80% من سوق الحفر البرى مقابل 60% في عام 2019 وبنسبة 44% من سوق صيانة الآبار مقابل 34% في العام السابق.ونوه بأنه نتيجة لأداء الشركة المتميز في مجال العمليات والسلامة لازالت الشركة المقاول المفضل في مجال الحفر لكبرى الشركات العالمية العاملة في مصر مثل شل وبى بى وإينى وأباتشى ولشركة أرامكو بالسعودية، لافتًا إلى أنه بعد نجاح الشركة فى التسجيل كمقاول معتمد لدى شركة نفط الكويت قامت بالمشاركة فى المناقصات المطروحة وجارى توقيع أول تعاقد على جهاز صيانة آبار لمدة 5 أعوام، كما تستعد لفتح فرع بالعراق لبدء دخول سوق الحفر بها.حضر الاجتماع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.