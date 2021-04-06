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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 35 محضر عدم ارتداء الكمامة ومخالفة تدابير الوقاية بالمنيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها تحرير 35 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات بشوارع واحياء مدينة المنيا، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

شارك في الحملة محمود طنطاوى، اسماعيل حسين مساعدي رئيس حى شمال المدينة،وعضو قانونى، وياسر مدين وكيل إدارة الأمن، ومحمد محسن من إدارة المتابعة وتم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا.

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

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