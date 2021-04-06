نقل التجربة المصرية في علاج السكتة الدماغية إلى دول الشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد عبدالعليم، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني، وعضو اللجنة العليا للسكتة الدماغية بوزارة الصحة المصرية: "هناك مستويات مختلفة من الجائزة التي تمنحها المنظمة العالمية للسكتة الدماغية وهي الذهبي، الماسي، البلاتيني، حيث يعكس كل مستوى معيار الجودة والكفاءة للبروتوكول العلاجي المستخدم في كل مركز".وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بوهرنجر لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "إلحق السكتة في أولها" أنه لا ينبغي التوسع في تطوير علاج المرض في مصر فقط، بل سيتم نقل التجربة المصرية إلى دول عربية ودول الشرق الأوسط مثل الأردن والعراق لدعم تطوير العلاج في تلك البلاد حسب المعايير العالمية، مشيدًا بدور المبادرات مثل "مبادرة الملائكة" في تطوير القطاع الصحي بالبلاد.