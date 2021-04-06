كوريا الجنوبية: تطعيم أكثر من مليون شخص ضد كورونا خلال 40 يوما

ذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم تطعيم أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد خلال 40 يوما منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد-19.وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن مليونا و14 ألفا و19 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وهذا يمثل 1.95% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.وأشارت إلى أنه - في 26 فبراير الماضي - بدأت البلاد برنامج التطعيم، حيث قامت الحكومة بتطعيم عمال الرعاية الصحية والمرضى الذين يبلغ عمرهم أقل من 65 عاما في مرافق الرعاية طويلة الأجل، بالإضافة إلى العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.ولفتت الوكالة إلى أن ما مجموعه 870 ألفا و724 شخصا، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في مرافق الرعاية طويلة الأجل، تلقوا الجرعة الأولى من نظام اللقاح ثنائي الجرعة الذي طورته شركة الأدوية البريطانية - السويدية العملاقة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.