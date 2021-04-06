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محافظات

رئيس قناة السويس: تعاملنا باحترافية مع ناقلة بترول تعرضت لعطل مفاجئ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:45 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الثلاثاء، عبور 84 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 45 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدًا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.

وأشار الفريق ربيع، فى بيان له، في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محرك إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة البترول RUM FORD خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب، بحمولة قدرها 62 ألف طن، وهو ما تم التعامل معه باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة حيث استأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، مؤكدًا على عدم تأثر حركة الملاحة بهذا العطل المفاجئ بمحرك السفينة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

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