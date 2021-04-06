محمد مشرف: نسعى لتطوير مراكز علاج السكتة الدماغية فى جميع أنحاء مصر

قال الدكتور محمد مشرف، مدير عام المكتب الإقليمي لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في مصر، إن شركته تؤمن بأهمية الشراكات مع المؤسسات المختلفة عالميًا ومحليًا لتحقيق هدفها في دعم تطوير المنظومة الصحية بالمجتمعات التي تعمل بها، مضيفًا: "نفخر بدورنا الفعال في دعم وإنقاذ مرضى السكتة الدماغية من خلال مبادرة (الملائكة)، والتي تعتبر ترجمة فعلية لرؤيتنا ونسعى إلى تطوير المزيد من المراكز في جميع أنحاء مصر لضمان توفير خدمات طبية على أعلى معايير الجودة والكفاءة".وأضاف مشرف، أن تكريم ثمانية مستشفيات يعكس نجاح المبادرة، مؤكدًا استمرار سعى وجهود الشركة لإنقاذ المزيد من المرضى.وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة، بعنوان "إلحق السكتة في أولها"، إلى دور الشركات في التوعية قبل العلاج، قائلا: "أطلقت بوهرنجر أنجلهايم حملة (إلحق السكتة من أولها) للتوعية بأعراض مرض السكتة الدماغية وضرورة التوجه والتعامل السريع مع الحالة المصابة لنشر الوعي بهذا المرض، ويتم بث الحملة على الراديو ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع المصريين".وتابع: "من أجل ضمان توجيه المرضى إلى أقرب مركز لإدارة وعلاج السكتة الدماغية، أطلقت شركة بوهرنجر إنجلهايم بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، والجمعية المصرية للسكتة الدماغية خريطة على موقع إلكتروني توضح أقرب مركز للمصاب ليصل في أسرع وقت ممكن".