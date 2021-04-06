رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد مشرف: نسعى لتطوير مراكز علاج السكتة الدماغية فى جميع أنحاء مصر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:35 م
علاج السكتة الدماغية
علاج السكتة الدماغية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
قال الدكتور محمد مشرف، مدير عام المكتب الإقليمي لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في مصر، إن شركته تؤمن بأهمية الشراكات مع المؤسسات المختلفة عالميًا ومحليًا لتحقيق هدفها في دعم تطوير المنظومة الصحية بالمجتمعات التي تعمل بها، مضيفًا: "نفخر بدورنا الفعال في دعم وإنقاذ مرضى السكتة الدماغية من خلال مبادرة (الملائكة)، والتي تعتبر ترجمة فعلية لرؤيتنا ونسعى إلى تطوير المزيد من المراكز في جميع أنحاء مصر لضمان توفير خدمات طبية على أعلى معايير الجودة والكفاءة".

وأضاف مشرف، أن تكريم ثمانية مستشفيات يعكس نجاح المبادرة، مؤكدًا استمرار سعى وجهود الشركة لإنقاذ المزيد من المرضى.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة، بعنوان "إلحق السكتة في أولها"، إلى دور الشركات في التوعية قبل العلاج، قائلا: "أطلقت بوهرنجر أنجلهايم حملة (إلحق السكتة من أولها) للتوعية بأعراض مرض السكتة الدماغية وضرورة التوجه والتعامل السريع مع الحالة المصابة لنشر الوعي بهذا المرض، ويتم بث الحملة على الراديو ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع المصريين".

وتابع: "من أجل ضمان توجيه المرضى إلى أقرب مركز لإدارة وعلاج السكتة الدماغية، أطلقت شركة بوهرنجر إنجلهايم بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، والجمعية المصرية للسكتة الدماغية خريطة على موقع إلكتروني توضح أقرب مركز للمصاب ليصل في أسرع وقت ممكن".

موضوعات متعلقة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة