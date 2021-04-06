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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:30 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد،
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، راجية طه نائب رئيس هيئة ضمان الجودة الاعتماد بالمجلس الأعلى للجامعات، وكاميليا أمين، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور منى حتة عميد كلية الصيدلة جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء.

وقال "شديد"، إن زيارة وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية يهدف للوقوف على المقومات المعملية والإدارية والتعليمية بكلية الصيدلة، وذلك تمهيدًا لبدء برنامج الدراسات العليا بها، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بكليات القطاع الطبي وعلى رأسها كلية الصيدلة، بما توفره لطلاب الكلية من معامل متطورة وأجهزة حديثة تخدم أغراض التعليم والبحث العلمي بالكلية.

وأشارت منى حتة، أن وفد اللجنة تفقد معامل الفارماكولوجى والمنتجات الطبيعية والعقاقير ومعمل الحيوانات، بالإضافة لمكتبة الكلية ومعمل الحاسب الآلى وجهاز LC HRMS والذي يعد الأحدث على مستوى كليات الصيدلة في جميع الجامعات المصرية.
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
رئيس جامعة الفيوم يستقبل وفد لجنة قطاع الدراسات الصيدلية

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