أوغندا و«الإفريقي للتنمية» يوقعان اتفاقية تمويل بـ229.5 مليون دولار

وقعت أوغندا والبنك الإفريقي للتنمية، اتفاقية تمويل بقيمة 229.5 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من طريق كمبالا - جينجا السريع، وهو مشروع من المتوقع أن يخفض وقت السفر بين المدينتين ويعزز التجارة على طول الممر الشمالي الذي يربط البلاد بجيرانها.وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل المشتريات الحالية للمقاولين للقيام بالأعمال المدنية للمرحلة الأولى بالطريق السريع، البالغ طوله 95 كيلومترا وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.48 مليار دولار أمريكي، وسيتم تنفيذه بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك وفقا لهيئة الطرق الوطنية الأوغندية (UNRA).وأفادت هيئة الطرق الأوغندية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توقيع اتفاق شراء حق الامتياز الخاص بالطريق لمدة 30 عاما، بما في ذلك فترة تشييد مدتها 8 أعوام تشمل التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل وفقًا لنموذج الدفع المتاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا، الذي وقع الاتفاق نيابة عن الحكومة الأوغندية، إن الطريق السريع سيحسن تدفق حركة المرور ويقلل وقت السفر من أكثر من ثلاث ساعات إلى أقل من ساعة واحدة بين جينجا وكمبالا - المركزين الاقتصاديين الرئيسيين في البلاد.وأشار إلى أن المشروع يشمل طريق كمبالا - جينجا السريع الرئيسي، وطريق كمبالا الجنوبي الحضري الجانبي (KSB) بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية لاستخدامه في الأعمال الجارية على مسافة 18 كيلومترا بطريق كمبالا الجنوبي الحضري الجانبي وامتداد 35 كيلومترا من الطريق السريع الرئيسي من كمبالا إلى ناماجونجا، شرق المدينة.ولفت إلى أن القسم الثاني من الطريق السريع سيكون الطريق الريفي السريع الذي يغطي 42 كيلومترا من ناماجونجا إلى جينجا، ويتوقف تمويله وتنفيذه على موعد موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على صرف 90 مليون يورو.وكانت السلطات الأوغندية تلقت مقترحين بالحصول على إذن لاقتراض 229.47 مليون دولار أمريكي من البنك الإفريقي للتنمية، و90 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل بناء طريق كمبالا-جينجا السريع، بفترة سماح مدتها 8 أعوام وفترة استحقاق 25 عاما.وقال المدير القطري لأوغندا ببنك التنمية الإفريقي أوجستين كبيهي نجافوان: "إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيجلب مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الرئيسية في أوغندا وسيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للبلاد بإيرادات صافية تقدر بـ 2.1 مليار دولار أمريكي على مدى فترة الامتياز التي تبلغ 30 عاما".وأضاف أن اتفاقية التمويل تنص على أن 30% على الأقل من التعاقد من الباطن في المشروع سيتم منحها لشركات محلية، وتوفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة مباشرة خلال مرحلة البناء و250 وظيفة خلال مرحلة التشغيل، منوها بأهمية هذا الأمر للتنمية الاقتصادية لأوغندا، خاصة وأنه قد تم تصميمه وفقا لمعيار يتماشى مع أهداف الحكومة ويتوافق مع شبكة الطرق السريعة في البلاد.