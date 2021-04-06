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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أستاذ مخ وأعصاب: مرض السكتة الدماغية يحتاج تعاملًا طبيًا ذا كفاءة عالية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:36 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، والمدير العام لمستشفيات جامعة القاهرة، وسكرتير عام شعبة الجلطات في الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وعضو اللجنة القومية المصرية لعلاج السكتتات الدماغية "أن مرض السكتة الدماغية يحتاج تعاملًا طبيًا ذا كفاءة عالية وسريعة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا لم يتم تشخيصه، وهو ما يحتاج إلى تدريب الأطقم الطبية على اكتشاف الأعراض الأولى للمرض مثل تنميل الوجه، الذراع أو الرجل، صعوبة في التحدث، مع صداع شديد، إلى جانب معرفة البروتوكول الصحيح للتعامل مع المريض بسرعة شديدة خلال ما يعرف "بالساعة الذهبية" لتجنب تداعيات المرض.

وشدد الدكتور حسام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة بوهرنجر لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "الحق السكتة في أولها" على ضرورة توفير التدريبات وانتشارها في معظم المستشفيات في مصر حتى يمكن إنقاذ حياة أكبر عدد من المرضى، كما أشاد بمشروع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز السكتة الدماغية بكل المستشفيات الجامعية مع رفع كفاءة وتدريب الأطقم الطبية.

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