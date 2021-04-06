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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تبحث مع «الأغذية العالمي» مشاريع التمكين الاقتصادي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
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بحث وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مع ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة فلسطين سامر عبدالجابر، سبل التعاون المشترك، ومشاريع التمكين الاقتصادي.

وتناول اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، البحث في عملية التحول تجاه تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، بما ينعكس بالإيجاب تجاه المستفيدين منه في فلسطين.

وأكد مجدلاني حرص فلسطين على التعاون مع برنامج الأغذية العالمي وأنه من البرامج الأساسية، وتحديدًا في قطاع غزة، وأن الآثار السلبية وانعكاسات جائحة كورونا قد فاقمت من الوضع الاقتصادي الصعب، بما يتطلب العمل من أجل دعم الأسر الفقيرة والمهمشة.

وأوضح أن سعي وزارة التنمية الاجتماعية مع البرنامج ستركز في الفترة القادمة على مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وقطاع غزة، الأمر الذي يسهم في عملية نقل الأسر من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، حيث تم تنفيذ ذلك مع برنامج الأغذية العالمي.

من جهته، أشاد عبدالجابر بالتعاون المشترك بين البرنامج ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة، معربًا عن ثقته بالقدرة على العمل، وقال: إن توجه البرنامج في الفترة القادمة سيركز على خطة عمل لمشاريع التمكين الاقتصادي، التي تلبي الاحتياجات بعملية نقل الأسر المستهدفة من حالة الاحتياج إلى حالة الإنتاج.

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