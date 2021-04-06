3 فتيات يؤصلنّ للتراث النوبي بأغطية الرأس في أسوان

مبادرة وطنية مصرية أطلقتها 3 فتيات من الصعيد، لدعم وإحياء الهوية الثقافية والتراثية والحضارية النوبية وحمايتها من الإندثار، بتعاونهم معًا لافتتاح ورشة تصنيع أغطية الرأس عرفت بـ Winjy Scarves ومعنى ونچي النجوم الساطعة باللغة النوبية الصميمة.قالت يارا محمد، الطالبة بالسنة النهائية في كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية بالقاهرة إن البداية كانت عند اختيار الاسم التجارى للمشروع، فقد حرصن على أن يكون مميزًا ودالًا على طبيعة النشاط الصناعى الذى سيمارسونه ومعبرًا عن هدفهن ورغبتهن الأصيلة في الحفاظ على هوية ولغة الثقافة النوبية النيلية.واستلهمن الفتيات الثلاث أولى الخطوات التنفيذية الحثيثة للمشروع بتصميم وطباعة وتنفيذ المنتج (أغطية الرأس) مدموغًا بالخط والحضارة والأصالة النوبية وبرسومات وألوان جذابة مبهجة تماشت مع فصل الصيف الذى شهد بداية إطلاق المشروع وتطابقت مع الموديلات العصرية السارية Fashion التى تقبل على اقتنائها السيدات سواء من داخل أو خارج مصر، مع مراعاة إطلاق أحد رموز معالم الهوية النوبية الشهيرة مصاحبة لللغة الدارجة لكل منتج على حدة مزود بشرح مبسط للكلمة باللغة العربية.وأعرب فريق العمل عن أمالهم في أن يتمكن مستقبلًا من تدشين show room معرَض للأزياء والفنون يحوى المنتجات اليدوية المنفذة من قبلهم ذات الموروثات الشعبية التي تعكس وتعبر عن حضارة أهل النوبة بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم بلغة تتسم بالدقة والسلاسة وروعة المعنى.