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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 02:39 م
النووي
النووي
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انطلقت اليوم الثلاثاء محادثات القوى الدولية التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال سفير الصين لدى المنظمات الدولية في فيينا وانج كون، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر وإنجاح المفاوضات الدولية من أجل عودة الاتفاق الدولي بشأن الملف الإيراني والتي تم التوصل إليه في عام 2015، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء افتراضيا مع ممثلي وسائل الإعلام في ختام الاجتماع الدولي.

يشار إلى أن محادثات فيينا التي انطلقت اليوم تعقد بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، فيما يعرف بمجموعة (4+1) ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.

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