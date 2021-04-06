دينا عبدالهادي مديرًا تنفيذيًا لمركز الأداء المؤسسي بجامعة طنطا

كلف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، الدكتورة دينا عبدالهادي، أستاذ مساعد الإحصاء بكلية التجارة، مديرًا تنفيذيًا لمركز الأداء المؤسسي بالجامعة لمدة عام.يذكر أن الدكتورة دينا عبدالهادي تشغل حاليًا منصب مدير مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة، ومدير وحدة التصنيف الدولي.حصلت الدكتورة دينا عبدالهادي على بكالوريوس الإحصاء والرياضة والتأمين عام 1993، وعُينت معيدة عام 1994، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 2002، ودرجة الدكتوراه عام 2009 في ذات التخصص، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2015.