عارف: تضافر المؤسسات الطريق الوحيد لتطوير علاج السكتة الدماغية

قال الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والأمين العام للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، ورئيس شعبة السكتة الدماغية والمشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، إن تضافر جهود المؤسسات المعنية المختلفة هو الطريق الوحيد للوصول إلى هدف تطوير إدارة وعلاج السكتة الدماغية في مصر، مضيفا أن الإصابة بهذا المرض تعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري الذي يُمكنه أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، كما يحتاج إلى تشخيص سريع وسليم للتعامل معه ووصف العلاج الصحيح له، وهو ما نعمل عليه من خلال مبادرة "الملائكة، Angels" لرفع التوعية الطبية بهذا المرض.وأضاف عارف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "بوهرنجر" لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "الحق السكتة في أولها"، أن مصر تحتاج إلى العديد من المراكز المهيأة لاستقبال العدد المتزايد من المصابين بهذا المرض كل عام، موضحا أن عدد الوحدات المتاحة اليوم لا يتعدى الـ43 وحدة على مستوى الجمهورية، ونهدف من خلال مبادرة "الملائكة" إلى تطوير 500 مركز لإدارة وعلاج السكتة الدماغية في المحافظات المختلفة لإنقاذ حياة المزيد من المرضى.