رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عارف: تضافر المؤسسات الطريق الوحيد لتطوير علاج السكتة الدماغية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:46 م
الدكتور هاني عارف،
الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
قال الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب والأمين العام للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، ورئيس شعبة السكتة الدماغية والمشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، إن تضافر جهود المؤسسات المعنية المختلفة هو الطريق الوحيد للوصول إلى هدف تطوير إدارة وعلاج السكتة الدماغية في مصر، مضيفا أن الإصابة بهذا المرض تعتبر حالة طبية طارئة تتطلب العلاج الفوري الذي يُمكنه أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، كما يحتاج إلى تشخيص سريع وسليم للتعامل معه ووصف العلاج الصحيح له، وهو ما نعمل عليه من خلال مبادرة "الملائكة، Angels" لرفع التوعية الطبية بهذا المرض.

وأضاف عارف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "بوهرنجر" لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "الحق السكتة في أولها"، أن مصر تحتاج إلى العديد من المراكز المهيأة لاستقبال العدد المتزايد من المصابين بهذا المرض كل عام، موضحا أن عدد الوحدات المتاحة اليوم لا يتعدى الـ43 وحدة على مستوى الجمهورية، ونهدف من خلال مبادرة "الملائكة" إلى تطوير 500 مركز لإدارة وعلاج السكتة الدماغية في المحافظات المختلفة لإنقاذ حياة المزيد من المرضى.

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

مصر تسجل أكبر عدد وفيات على الإطلاق فى 2020

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش


الصور

image description

تخطيط مدينتي المنيا وأسيوط الجديدتين رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لمشروعات مبادرة تطوير الريف المصري

image description

محافظ أسيوط ومسؤولي الري يتابعون أعمال تأهيل الترع بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
المزيد

الثقافة

«فضل شهر رمضان».. ندوة بدار الكتب والوثائق الخميس المقبل

«بيكاسو إيست» يختتم الملتقى الفني في الأقصر بمشاركة 20 فنانا

ثقافة الإسكندرية تناقش «الأغنية والذوق العام»

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة