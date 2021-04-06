نائبة تطالب بوقف الدراسة لتقليل الإصابات في الموجة 3 من كورونا

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية توعية المواطنين بمخاطر المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19" حيث تأتى أعراضه بشدة وأكثر خطورة عما كان في المرحلتين السابقتين، مستنكرة تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" لتشديد الرقابة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ غرامات عدم ارتداء الكمامات، ووقف الدراسة حتى انتهاء الموجة الثالثة مثلما حدث في يناير الماضي وهو ما قلل من نسبة الاصابات.وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أن مصر لديها تطعيمات تكفي تطعيم كل المستحقين، كما أن لديها وفرة في الأدوية المدرجة ضمن بروتوكول علاج كورونا.وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد للمحافظين خلال اجتماعه بهم ضرورة الحزم في تطبيق الاجراءات الاحترازية وحدد ضوابط لمواعيد غلق المحال التجارية والصلاة.