القبض على إرهابي شارك بتفجير الجوامع في ديالي بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن القبض على أحد الإرهابيين المشاركين بتفجير الجوامع في محافظة ديالي.وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالي تمكنت دوريات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة من القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة القلعة بمحافظة ديالى وهو من العناصر الإرهابية التي شاركت بتفجير الجوامع، منوهة بأنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.