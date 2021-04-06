مصدر بقناة السويس ينفي توقف الملاحة بسبب عطل في سفينة بترول

نفت مصادر بهيئة قناة السويس ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول توقف حركة الملاحة بالمرجى الملاحي نتيجة عطل في سفنينة بترول، مؤكدًا أن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن السفينة من ناقلات البترول وحدث بها عطل فني في الكيلو 131 ترقيم قناة السويس، بعد تحركها من بورسعيد إلى السويس، وعلى الفور دفعت القناة بعدد من القاطرات وسحبتها للبحيرات المرة، من أجل إجراء الفحص الفني للمحرك ومعرفة سبب العطل.وأكدت المصادر أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل طبيعي، وتعمل بكامل طاقتها.